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Царьград

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В Еманжелинске осудили членов этнической ОПГ за похищение людей

В Еманжелинске осудили членов этнической ОПГ за похищение людей

В Еманжелинске вынесен приговор двум участникам этнической организованной преступной группы. Городской суд признал их виновными в похищении людей и вымогательстве, назначив наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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