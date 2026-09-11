В Еманжелинске осудили членов этнической ОПГ за похищение людей

В Еманжелинске вынесен приговор двум участникам этнической организованной преступной группы. Городской суд признал их виновными в похищении людей и вымогательстве, назначив наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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