СМИ: Моссад нанял агентов для убийства главы политбюро ХАМАС

Лидер ХАМАС Исмаил Хания© AP Photo / Vahid Salemi Сегодня 333 прочитали Взрывчатку для убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании заложили иранские агенты из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) по заданию разведывательной службы Израиля "Моссад", утверждает газета Telegraph со ссылкой на неназванных сотрудников КСИР.
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