Из-за пожара в школе в Приморье эвакуировали 106 человек

106 человек, включая 86 детей, эвакуировали из горящей школы в Октябрьском округе Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
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