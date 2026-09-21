Страна и люди
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Страна и люди

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Из-за пожара в школе в Приморье эвакуировали 106 человек

Из-за пожара в школе в Приморье эвакуировали 106 человек

106 человек, включая 86 детей, эвакуировали из горящей школы в Октябрьском округе Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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