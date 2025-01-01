Почему коты так неравнодушны к новогодним елкам?

О том, что коты не мыслят свою жизнь без краш-тестов новогодних елок, наверняка знают все. Пушистые питомцы, ни разу не отличившиеся на этом поприще, наверняка существуют, но о них почти ничего не известно.
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