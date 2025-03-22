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Царьград

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Авария в Марий Эл: 9 пострадавших после столкновения автомобиля и автобуса

Авария в Марий Эл: 9 пострадавших после столкновения автомобиля и автобуса

В Марий Эл произошло серьёзное ДТП: легковой автомобиль столкнулся с автобусом на трассе "Йошкар-Ола – Уржум".

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