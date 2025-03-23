Как и почему исчезла античная Спарта с карт и лица земли

Спарта – один из наиболее могущественных городов-государств древней Греции. В определенный исторический этап именно Лакония (область, в которой располагалась Спарта) стала гегемоном на всем эллинском полуострове.
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