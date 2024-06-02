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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Escape from Tarkov получит колоссальное количество изменений и новшеств — опубликов...

Escape from Tarkov получит колоссальное количество изменений и новшеств — опубликов...

Escape from Tarkov получит колоссальное количество изменений и новшеств — опубликована дорожная картаСтудия Battlestate Games опубликовала дорожную карту развития своего экстракшн-шутера Escape from Tarkov, а также поделилась планами на ближайшее будущее игры.

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