Escape from Tarkov получит колоссальное количество изменений и новшеств — опубликов...

Escape from Tarkov получит колоссальное количество изменений и новшеств — опубликована дорожная картаСтудия Battlestate Games опубликовала дорожную карту развития своего экстракшн-шутера Escape from Tarkov, а также поделилась планами на ближайшее будущее игры.
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