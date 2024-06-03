Львова-Белова: иностранцам могут запретить усыновлять детей из России в обозримом будущем

Иностранным гражданам планируется запретить усыновлять детей из России. Это может произойти в ближайшем обозримом будущем, рассказала в своем докладе уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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