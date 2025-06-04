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Принадлежность гробницы «повитухи Христа» опровергли

Древняя пещера Саломеи, которую веками считали гробницей повитухи младенца Иисуса Христа, возможно, принадлежала совсем другой женщине.

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