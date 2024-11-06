Губернатор Артюхов учреждает новые медали и увеличивает выплаты награждемым

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подготовил два новых решения: он учредит медали «50 лет Новый Уренгой»; «50 лет Ноябрьск» и памятный знак «95 лет Ямало-Ненецкому автономному округу», а также увеличит выплаты получателям некоторых наград.
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