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EU Backs Off Methane Rules as Energy Security Fears Mount

The European Commission (EC) has informed EU governments that they should waive penalties for oil and gas companies that breach its methane emissions law for the next three years, owing to pressure from the United States government to scrap the rules.

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