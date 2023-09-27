МИД России добавил в «стоп-лист» 23 граждан Великобритании

В санкционный список попали представители военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообществаМИД России добавил в список персональных санкций против Великобритании еще 23 человека.
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