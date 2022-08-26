Байден назвал ситуацию на Украине одной из причин высокой инфляции в США

Одной из причин высокой инфляции в США и во всем мире является ситуация на Украине, заявил американский президент Джо Байден во время митинга демократов в штате Мэриленд.
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