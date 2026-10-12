Священник рассказал о значении 3-го, 9-го и 40-го дня после смерти и важности поминок

Священник разъяснил, почему для православных важны третий, девятый и сороковой дни после смерти и нужны ли поминки.
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