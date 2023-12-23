Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ОХРЕНЕТЬ  ВЫРОДКИ НАЦИСТСКИЕ , сами  НИЩИЕ  и  СУЩЕСТВУЕТ  ФАШИСТСКИЙ  РЕЖИМ   БЛАГОДАРЯ  ЛИШЬ ТОЛЬКО СУБСИДИРОВАНИЮ ...Почта Латвии нача...
  • Гарий Щерба
    СКАКАТЬ НАДО , ЯК  на  МАЙДАНЕ...!!! Ну , как ,  ДОСКАКАЛИСЬ , ЩЕНЕВМЕРЛЕВСКИЕ ДэБИЛЫ ...????Украинки продолжа...
  • Гарий Щерба
    Вот и  ЛАДУШКИ, пусть  ОСТАНУТСА БЕЗ  наземного  ЯО ...!!!США могут вывести...

«С 2025 года»: Европу шокировало намерение Украины

«С 2025 года»: Европу шокировало намерение Украины

Европейские страны столкнутся с проблемами, вызванными отказом Украины от транзита российского газа, что приведет к повышению цен для европейских потребителей и перемещению производства, об этом пишет немецкое издание Focus.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
holms sherlok
И дальше украину поддерживайте, чемодан без ручки🤣🤣🤣🤣
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх