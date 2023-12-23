«С 2025 года»: Европу шокировало намерение Украины

Европейские страны столкнутся с проблемами, вызванными отказом Украины от транзита российского газа, что приведет к повышению цен для европейских потребителей и перемещению производства, об этом пишет немецкое издание Focus.
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