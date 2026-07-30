С конвейера сошел юбилейный автомобиль марки Belgee

На предприятии СЗАО «Белджи» с конвейера торжественно сошел двухсоттысячный автомобиль марки Belgee. Юбилейным экземпляром, как уточнили в пресс-службе бренда, оказался кроссовер X50+ в топовом исполнении «Престиж».
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