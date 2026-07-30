За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 970 подписчиков

С конвейера сошел юбилейный автомобиль марки Belgee

С конвейера сошел юбилейный автомобиль марки Belgee

На предприятии СЗАО «Белджи» с конвейера торжественно сошел двухсоттысячный автомобиль марки Belgee. Юбилейным экземпляром, как уточнили в пресс-службе бренда, оказался кроссовер X50+ в топовом исполнении «Престиж».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии