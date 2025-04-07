Путин переиграл Трампа: Россия в ходе переговоров неожиданно достала "туз из рукава"

BZ: На переговорах с США Путин ответил "тузом в рукаве" в лице главы РФПИ ДмитриеваВ газете Berliner Zeitung вышла статья обозревателя Томаса Фасбендера, где он пишет, что главным преимуществом Владимира Путина на переговорах с США стал глава фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.