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Царьград

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Путин переиграл Трампа: Россия в ходе переговоров неожиданно достала "туз из рукава"

Путин переиграл Трампа: Россия в ходе переговоров неожиданно достала "туз из рукава"

BZ: На переговорах с США Путин ответил "тузом в рукаве" в лице главы РФПИ ДмитриеваВ газете Berliner Zeitung вышла статья обозревателя Томаса Фасбендера, где он пишет, что главным преимуществом Владимира Путина на переговорах с США стал глава фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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