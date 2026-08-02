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Царьград

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В Верховной раде потребовали переименовать Белгород

В Верховной раде потребовали переименовать Белгород

Нардеп Верховной рады направил запросы в Министерство иностранных дел Украины, Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а также в Национальную академию наук с требованием переименовать Белгород и некоторые города Польши.

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