В Верховной раде потребовали переименовать Белгород

Нардеп Верховной рады направил запросы в Министерство иностранных дел Украины, Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а также в Национальную академию наук с требованием переименовать Белгород и некоторые города Польши.
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