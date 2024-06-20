Супруг Зои Бербер не приехал на выписку из роддома актрисы с новорожденным сыном

Актер Максим Белобородов не приехал на выписку жены Зои Бербер из роддома Недавно стало известно, что актриса Зоя Бербер, ставшая популярной после роли в сериале «Реальные пацаны», стала мамой во второй раз.
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