Эстония выделит киевскому режиму дополнительные €10 млн (946 млн руб) через программу военной помощи НАТО PURL (поставки вооружений, приоритетных с точки зрения ВСУ), заявил премьер-министр прибалтийской республики Кристен Михал 16 октября, опубликовав сообщение в соцсети X.
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