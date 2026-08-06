Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Москва оспаривает право США ускорять добычу ресурсов в Арктике

Москва оспаривает право США ускорять добычу ресурсов в Арктике

Анастасия Самитова 06 Августа Россия оспорила правовую основу, на которой США рассчитывают ускорить освоение арктического шельфа и начать выдачу разрешений на добычу минералов за пределами национальной юрисдикции.

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Комментарии
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Александр Рожков
Не оспаривать, а по зубам дать. Иначе всё это оспаривание гроша ломаного не стоит. Для внутреннего употребления. В СССР они боялись сунуться. Ах да. Мы же всех там кормили. А теперь мы свободные!
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1 м.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Они могут как хотят думать и хотеть . Будут клацать зубами заберём Аляску и выгоним вообще с Северного полюса и лишим возможности брать природные ископаемые с Антарктики
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1 м.