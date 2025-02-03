Политика как он...
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Политика как она есть

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Названа мощность использованной при покушении на основателя батальона «Арбат» бомбы

Названа мощность использованной при покушении на основателя батальона «Арбат» бомбы

Мощность бомбы, использованной при покушении на президента федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна, составила 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.

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