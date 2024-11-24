Крымчанам пообещали теплую зиму

Фото: Гала АмарандоПредстоящая зима в Крыму будет теплой, снег может выпасть в конце декабря. Об этом сообщил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им.
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