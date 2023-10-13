Экстренное предупреждение: на Забайкальский край обрушится сильнейший ветер

Очень сильный ветер ожидается в Забайкалье 14 октября. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.«Днем 14 октября местами по Забайкальскому краю ожидается очень сильный ветер 25 м/с и более», - говорится в сообщении.
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