Чиновники Комздрава поправляют свое финансовое здоровье взяточными компрессами

Накануне, 6 сентября, сотрудники Следственного комитета задержали главу отдела здравоохранения Василеостровского района Санкт-Петербурга Никиту Тихонова и еще троих неназванных сотрудников по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Накануне, 6 сентября, сотрудники Следственного комитета задержали главу отдела здравоохранения Василеостровского района Санкт-Петербурга Никиту Тихонова и еще троих неназванных сотрудников по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
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