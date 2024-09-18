В Краснодарском крае проведена очередная проверка о постановке на воинский учет натурализованных граждан

Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Новороссийскому гарнизону во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и военного комиссариата продолжают проводить мероприятия по выявлению и постановке на воинский учет натурализованных граждан.