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Новости южных регионов

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В Краснодарском крае проведена очередная проверка о постановке на воинский учет натурализованных граждан

В Краснодарском крае проведена очередная проверка о постановке на воинский учет натурализованных граждан

Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Новороссийскому гарнизону во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и военного комиссариата продолжают проводить мероприятия по выявлению и постановке на воинский учет натурализованных граждан.

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