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«Мы переоцениваем Москву»: Кая Каллас выступила против завершения конфликта на Украине, так как это «выгодно России»

«Мы переоцениваем Москву»: Кая Каллас выступила против завершения конфликта на Украине, так как это «выгодно России»

Прибывшая накануне в Киев новая глава европейской дипломатии Кая Каллас фактически выступила против завершения конфликта на Украине, поскольку это якобы «выгодно России».

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