На Ленинградском шоссе ввели в эксплуатацию корпус на 549 квартир

В составе жилого комплекса в Молжаниновском районе ввели в эксплуатацию корпус на 549 квартир. Об этом сегодня сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
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