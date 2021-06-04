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США видят угрозу и серьезно напуганы: Бондаренко рассказал, почему Байден захотел встретиться с Путиным

США видят угрозу и серьезно напуганы: Бондаренко рассказал, почему Байден захотел встретиться с Путиным

Президент США Джо Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и захотел с ним встретиться, так как Россия является главным союзником Китая, представляющего большую угрозу для Белого дома, рассказал украинский политолог Кость Бондаренко.

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