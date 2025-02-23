Трамп заявил, что США и Украина близки к сделке по полезным ископаемым

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что Вашингтон и Киев близки к заключению соглашения, которое даст возможность американской стороне получить компенсацию выделенных на нужды Украины средств за счет ее полезных ископаемых.
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