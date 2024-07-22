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Царьград

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Воспитатели частного детского сада в Екатеринбурге замотали руки ребенку пакетами

Воспитатели частного детского сада в Екатеринбурге замотали руки ребенку пакетами

Таким способом воспитатели решили отучить малышку сосать пальцы.Воспитатели частного детского сада в Екатеринбурге замотали руки ребенку пакетами.

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