Глава МЭА Бирол: цена на нефть может подняться до 100 долларов за баррель

Дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке может повлиять на рост цены на нефть. Такое заявление сделал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в интервью японской газете .
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