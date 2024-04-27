Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Светлана Ефименко
    И ЭТИ НЕДОРОСЛИ НЕ ЗНАЮТ СВОЕ МЕСТО! У  ВСЕХ ЗАБРАТЬ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО И ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, АУЛ ! И ПУСТЬ ТАМ ВСЕХ...НА КОЛЕНИ ИЛИ ПОД...
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"КТО ЯДЕРНУЮ БОМБАРДИРОВКУ ОСУЩЕСТВИЛ?" НЕБЕНЗЯ ЗАДАЛ ПРЯМОЙ ВОПРОС АМЕРИКАНКЕ ОБ АТАКЕ НА ЯПОНИЮ

"КТО ЯДЕРНУЮ БОМБАРДИРОВКУ ОСУЩЕСТВИЛ?" НЕБЕНЗЯ ЗАДАЛ ПРЯМОЙ ВОПРОС АМЕРИКАНКЕ ОБ АТАКЕ НА ЯПОНИЮ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя задал прямой вопрос своей американской коллеге Линде Томас-Гринфилд об атаке на Японию.

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