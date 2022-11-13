В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности. Он действует как минимум до полудня. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В Москве продлено предупреждение о сильном ветре По прогнозам синоптиков, в столице ожидаются порывы ветра скоростью до 18 метров в секунду.