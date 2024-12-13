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Фицо заявил, что конфликт на Украине превратил его в «паршивую овцу» Европы

Фицо заявил, что конфликт на Украине превратил его в «паршивую овцу» Европы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в интервью бразильской газете Folha de S. Paulo, что тема конфликта на Украине превратила его в «паршивую овцу» Европы, поскольку его мнение по этому вопросу отличается от мнения других стран Евросоюза.

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