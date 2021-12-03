«Скоро по два кода начнут трясти» – в Сети обсуждают повальную QR-кодизацию

Общепит в Красноярском крае теперь может работать без ограничений по времени. Однако, судя по обсуждениям в соцсетях, это обстоятельство не слишком-то и обрадовало красноярцев, ведь зайти в кафе и рестораны могут лишь те, у кого есть QR-код.