Зеленский заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки ради мира

Даже в обмен на перемирие Украина не согласится признать Донбасс и Новороссию российскими регионами. Президент Владимир Зеленский сказал об этом на встрече с британскими журналистами, сообщила газета The Guardian.
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