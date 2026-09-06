Повестки запасникам осенью 2026 года: кого могут вызвать на военные сборы и при чем здесь мобилизация Елена ГалицкаяОсень 2026 года для многих российских мужчин, состоящих в запасе, может стать периодом повышенного внимания к воинскому учету.
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