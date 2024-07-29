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Военные новости ★ спецоперация

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Многовекторный Казахстан и взрывчатка для ВСУ

Многовекторный Казахстан и взрывчатка для ВСУ Партнёры, с которыми и врагов не надоХорошее забывается быстро.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Иметь таких &quot; братьев &quot; - врагов не надо.
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