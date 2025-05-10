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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэй Гилджес-Александер об улыбке после поражения в матче: «Некоторые фанаты дразнили меня. Легко издеваться, когда ты побеждаешь»

После окончания 3-го матча серии против «Денвера» Гилджес-Александер покидал паркет, изображая улыбку.

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