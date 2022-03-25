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Алиса Лью завоевала первую медаль чемпионата мира по фигурному катанию в карьере

Американская фигуристка Алиса Лью стала бронзовым призером чемпионата мира-2022 по фигурному катанию в Монпелье.

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