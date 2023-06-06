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Терапевт Чиркова рассказала гражданам РФ о первой помощи съевшему песок ребенку

Терапевт Чиркова рассказала гражданам РФ о первой помощи съевшему песок ребенку

Терапевт Ольга Чиркова рассказала, как помочь съевшему песок ребенку. Она объяснила, что все зависит от количества попавшего в организм вещества.

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