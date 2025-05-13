«Книгамай» пройдет в Иркутске с 16 по 18 мая

Международный фестиваль книжной культуры «Книгамай» состоится в Иркутске c 16 по 18 мая. Как сообщили редакции «Иркутск Сегодня» в библиотеке Молчанова-Сибирского, основной площадкой для фестиваля станет 130-й квартал.
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