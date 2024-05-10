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Газета «Культура»

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Может ли Запад «повторить»?

Может ли Запад «повторить»?

Статья опубликована в №4 газеты "Культура" за 2024 год Накануне очередного Дня Победы меня пригласили на телепередачу, где шел разговор о «чуме двадцатого века» — откуда она взялась и почему мир до сих пор не в состоянии до конца исцелиться.

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