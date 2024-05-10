Может ли Запад «повторить»?

Статья опубликована в №4 газеты "Культура" за 2024 год Накануне очередного Дня Победы меня пригласили на телепередачу, где шел разговор о «чуме двадцатого века» — откуда она взялась и почему мир до сих пор не в состоянии до конца исцелиться.