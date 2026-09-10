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Царьград

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Смертельный приговор: почему животных в Тюменской области убивают без проверок?

Смертельный приговор: почему животных в Тюменской области убивают без проверок?

Местные жители бьют тревогу: у них конфискуют и забивают поголовье свиней под предлогом вспышки африканской чумы, не проводя никаких анализов, но зато угрожая.

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