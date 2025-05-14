В РЦБС прокомментировали проведение обучения для силовых ведомств Белоруссии

Республиканский центр беспилотных систем (РЦБС) имени Героя России Владимира Жоги — проект в области боевой подготовки, созданный на базе отдельного разведывательного батальона «Спарта» в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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