В Актау прошёл республиканский книжный фестиваль KitapTime

Новые книги и книжная ярмарка: в Актау в пятый раз прошёл фестиваль KitapTime, передает inAktau.kz. Фестиваль организовала городская центральная библиотека при поддержке Актауского городского отдела внутренней политики.
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