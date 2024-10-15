«Он особенный»: вратарь «Рейнджерс» Шестёркин отказался от контракта на $88 млн

Россиянин не принял приглашение в «Детройта». Контракт был рассчитан на восемь лет.фото: nhl.com/rangers--> Главный тренер команды «Детройт» Дерек Лалонд назвал уникальным русского вратаря клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина, отказавшегося от контракта с общей суммой в 88 млн долларов.
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