МЧС информирует.

Выжигание сухой растительности опасно и наказуемо! Ликбез от МЧСЦифры статистикиАномально тёплая зима выдалась в 2025 году, ввиду чего первый случай загорания сухой растительности в области зарегистрирован 25 февраля.
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