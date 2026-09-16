МИД РФ: начатую США гонку вооружений в космосе ещё можно предотвратить

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что действия США в космосе не стали неожиданностью для Москвы — российская сторона отслеживает и фиксирует все происходящее в околоземном пространстве.
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